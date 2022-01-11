美國消費者物價指數（CPI）持續攀升，11月年增率衝高至6.8％，通膨創下30年來新高。這也是連續第6個月超過5％，加上美國聯準會（Fed）鷹派言論，讓美國10年期公債殖利率，創下近兩年高點1.8％。去年不少財經新聞都討論到，當美債殖利率上升，一定會衝擊台積電投資價值，如果台積電延續最近的股利政策，季配息2.75元，並以今天收盤價651元來估算，殖利率也只有約1.7％，低於美國10年期公債殖利率1.8%。

目前看來，投資人買美國10年期公債比起台積電更值得投資，對台積電來說是個大利空的消息，因為正常來說，當公債殖利率高於台積電殖利率時，資金會從台積電轉往公債，而造成台積電下跌，去年的台積電也確實這樣，可是這兩天，台積電股價一反常態，依然逆勢上漲，為什麼呢？因為今年台積電不一樣了。

首先台積電2021年12月、Q4營收均創新高，全年營收1.58兆元，年增18.5％也締造歷史新高！筆者認為台積電今年不一樣的地方是，今年獲利有機會大幅躍升，原因有二，一是今年資本支出可能大幅提高至420億美元，這代表公司看好未來的成長趨勢；二是台積電產品報價可能持續上漲，都有助今年獲利提升，這樣台積電就有機會提高股利的發放，殖利率才會高於公債，才有長期投資價值，也是這個理由，讓台積電在利空之時，股價都逆勢上揚。

若台積電獲利提升並加發股利後，假設股利全年14元，台積未來殖利率高達2%，台積電就有機會上漲到700元，以目前股價看還有約50元的空間，這樣一來可以帶動大盤上漲超過400點，再加上筆者說的去年年初這個時候，台積電從500元左右一路漲到679元，一次上漲到滿足點，然後櫃買當時先盤整下跌，直到農曆年後，就會開始攀升，也會讓中小型個股全面噴出。看來，今年也是如此，同樣是拉積盤，同樣是台積電一個人的武林，同樣也是中小型個股偏弱，所以現在可以多關注低本益比、高殖利率、高成長的個股，拉回時適時布局，因為今年在美國升息前提下，高殖利率及高成長股，才是抵抗通膨，抗升息的最好題材股。同樣也是有機會，等到農曆年後（2/7），就有機會大豐收，中小型股也會全線噴出！再加上今年台積電特別強勢，不畏公債殖利飆高鷹，也代表台積今年有機會突破700元，到時台股上看2萬點，不是不可能！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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