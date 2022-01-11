年關在即，運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，過年前千萬不要貿然裝潢、改變家中格局，不可關閉門窗讓室內通風不暢，也不能日夜顛倒、說偏激的話，以免給自己觸霉頭，讓新的一年運勢不順。

▍1.急急忙忙裝潢

有些人年前買了新房子，趕時間沒選好日子，就急著裝潢，好在新年前搬入新家，如果無意間在不吉的日子施工，就有可能帶來霉運，所以年底時不要隨便動工，一定要選擇一個不犯沖的日子再裝潢。

▍2.改變居家格局

年底的時候，許多人會想要更動家中格局，不過在改變格局的時候，一定要注意方位忌諱。像歲星方、五黃位、病符位，都是極不好的位置，2022年它們分別位於東北方、中央方、西南方，大家在改變格局的時候，就要避開它們所在的方位。同時，也要多注意風水講究，否則容易犯忌諱，給家中帶來事故。

▍3.室內通風不暢

過年前氣溫低，很多人會窗戶關得嚴嚴實實，不讓一點冷風進來。但是，窗戶是家裡的納氣口，如果整天關窗，那室外的吉氣就無法進入家中，家裡的濁氣也沒法排出去，就會讓家裡到處都是晦氣，對運勢影響極大。而且，家中若是無法通風，也不利於身體健康，因此要特別注意。

▍4.總是日夜顛倒

冬天晝短夜長，天氣很冷，許多人喜歡窩在床上，不知不覺就熬夜了，早上也起不來，甚至日夜顛倒，從命理角度來看是很不好的，這會降低你的運氣，讓福氣逐漸流失，而霉運卻越來越多，年底本來關坎就多，若運勢還不好，辦事就很容易碰壁。

▍5.不要講極端的話

臘月是比較特殊的月份，最忌諱說一些極端的話，例如「我這一年就沒生過病」之類的，民間習俗中一直認為，在臘月裡說這種話，就會在說了之後立刻被打臉，所以到了年底，大家就盡量不要說這種偏激的話，也不要說那些不吉利的話，免得犯忌諱。

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