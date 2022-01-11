空軍1架編號「6650」F-16V戰機，今天下午雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失。對此，國民黨主席朱立倫表示，空軍在最前線頂住最大的戰備壓力守護著我們，請大家一起為協尋中的飛行員祈福，希望他平安無事歸來。

目前相關單位正搜索飛機與飛官陳奕上尉的下落，國民黨立委馬文君也在臉書為陳奕集氣，她說，陳奕上尉飛行失聯，為搜救人員加油，為南投名間人陳飛官集氣。