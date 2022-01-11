國立空中大學今天證實，臺灣觀光學院停辦退場後，將7棟建築及13.8公頃校地全部捐贈給空中大學，將規畫作為創生產業園區。這是臺灣第一所私校退場後願意將校產捐贈給國家，可望成為私校退場的典範。

在少子化衝擊下，許多私立大專校院招不到學生，面臨退場。到目前，有屏東縣高鳳數位內容學院、屏東縣永達技術學院、高雄市高美醫護專科學校、苗栗縣亞太技術學院、台南市南榮科技大學、花蓮縣台灣觀光學院及嘉義縣稻江科技暨管理學院已停辦。

依規定私校退場要將校產捐給地方政府或國立大學，但許多私校的原始捐資人或他們的後代總認為學校是他們的財產，捨不得放手，不願清算退場。目前已停辦的私力技專校院，有的改辦成小學，有的還在硬撐，臺灣觀光學院是第一所願意將校產捐給國家者。

臺灣觀光學院去年9月起停辦，教育部在近日同意其解散學校法人，同時教育部函轉臺灣觀光學院董事會公開徵求中央機關、公立大專校院及花蓮縣政府運用臺灣觀光學院校地及建物計畫。

國立空中大學校長陳松柏今天在臉書發布，先後兩次組隊親往花蓮縣壽豐鄉參訪臺觀校區，並提出臺觀校舍運用計畫書，獲得臺觀董事會支持與信任，決議將校產（7棟建築及13.8公頃土地）捐贈給國立空中大學管理運用。

陳松柏表示，臺灣觀光學院向花蓮地方法院申請解散學校法人需要3到6個月的時間，因此，最遲今年6月底，國立空中大學可以接手臺灣觀光學院的校產來加以活化。

對於臺灣觀光學院移轉過來的校產，陳松柏說，空中大學將以創生產業園區與全民終身學習的方向來規劃，引用促參的理念與作法，結合民間產業及非營利組織的力量，活化現有臺觀校園校舍，辦理創新育成與教育文化研習活動，提供國人終身學習機會。