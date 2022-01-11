黃子佼擔任品牌年節禮品代言人。（白蘭氏提供）

黃子佼11日出席白蘭氏代言記者會，工作滿檔的他透露因疫情又升溫，昨天才剛被取消了一場尾牙，比起2019年全盛高峰時期的20場尾牙，今年只剩個位數，跟去年比還要再砍一半，剩5根手指不到的場次，「之前南港展覽館1周去5天，現在已經兩年沒去了！」雖然懷念往日榮景，但他也欣慰有更多時間能陪將於5月生產的老婆孟耿如。

農曆年即將到來，他說已安排帶孟耿如與朋友去露營，因為自己會認馬桶，所以很擔心，但為了老婆他會想辦法克服，「她約我很久了，現在是孕婦最大，人家過年在家躺著，我要去那邊搭帳篷。」他說老婆是運動型孕婦，前幾天還幫他搬一台百年黑膠唱機，醫生也叮嚀不需要因為孕婦身份影響生活。他說最近最常聽到的兩句話就是「恭喜」和「你也有今天」，手機都是翻拍超音波的影片，牆上也貼著女兒吸手指、托腮各種姿勢的超音波照片，不過至今還未在社群上曬照，他笑說：「不急，改天再攻擊你們！」

小倆口相識到結婚至今已8年，感情依舊如膠似漆到連本人都覺得奇妙，他笑說：「我們常聊著聊著，覺得這麼多年還這麼黏、這麼噁心，我們對話紀錄是無法公開的！」並透露兩人有個代號是「徐乃麟」，「因為ㄒㄋㄌ是想你了，有天打注音送出去，跳出徐乃麟，從此變成我們的代號！這個音打字出來還有更髒的，還會跳出性能力、限奶令等，「謝謝乃哥助攻，讓我們感情升溫。」

吳姍儒（Sandy）將在本月29日舉辦婚禮，黃子佼說，他當天因為有工作無法到場，已經跟新娘打過招呼，但紅包絕對會到，畢竟之前曾沾她光，一起主持《一呼百應》拿下金鐘獎，並透露「她還年輕，自己會賺，5位數就好」。他也一度說溜嘴透露婚宴是辦在中午。

他說，看到她的喜帖時很開心也好羨慕，覺得自己的都沒搞定，並透露先前曾在小鬼黃鴻升的展覽遇到Sandy的未婚夫，覺得對方很不錯，當時僅打個招呼，因為都戴著口罩不便互動，但感覺很有禮貌、大器，斯斯文文的，兩人滿速配的。聽聞Sandy日前收到網友死亡威脅時，他有些錯愕地說：「在結婚前竟然遇到這種事，實在是……請大家冷靜，這世界已經有一些混亂，搞得人心惶惶、人心浮動，留言都要記得謹慎，以和為貴。」