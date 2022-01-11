台南市農產運銷公司推出日本青森蘋果加台南棗子的「棗到蘋安」精緻禮盒，反應熱烈。（台南市農產運銷公司提供／劉秀芬台南傳真）

南瀛農產國際行銷公司年前棗子訂單已達3000斤。（南瀛農產國際行銷公司提供／劉秀芬台南傳真）

台南棗子開始量產，日本、香港外銷訂單只有少量出貨，部分貿易商及農友表示，目前屏東、高雄棗子量大有外銷出貨優勢，因此台南棗子先拚農曆年送禮市場，價格平穩買氣旺，但今年棗子較晚成熟，有農友擔心農曆年後若再無外銷加持，量大勢必價跌。

台南市是全台第3大棗子產區，主要種植地區分布玉井、楠西等地，楠西區農會表示，今年楠西產量約少2成，有助穩定市場價格，但大出時間集中在農曆年後，送禮高峰已過，價格應會再跌。

至於台南棗子外銷訂單還未湧量原因，一名棗農表示，台南成熟棗子量還不夠多，而且高雄市府還提供採購補助，因此貿易商傾向先購買高、屏棗子外銷。不過也有貿易商表示，外銷貨出得少，原因之一是大陸因疫情暫停台灣水果進口，若利潤不大，貿易商不會花時間精力開拓別的市場，因此採購量也變少。

玉井棗農王彥超表示，今年已經開始出貨到香港，但因疫情關係，貿易商訂到船班較少，因此出貨量比往年農曆年前少，也因為今年棗子較晚成熟，為了讓國內消費者收到的棗子是最佳口感，因此宅配單要再過幾天才能出貨。

楠西棗農邱晉崑以種植雪蜜及牛奶蜜棗為主，今年香港貿易商還沒有消息，但幸好國內大果送禮市場暢旺，雖然本周產地交易價稍下降，但預購單多，棗子成熟速度趕不上訂單來的快，有點供不應求。

台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，為幫農友拓展通路，推出日本青森蘋果加台南棗子的「棗到蘋安」精緻禮盒、「幸福棗到」禮盒，反應熱烈；南瀛農產國際行銷公司總經理余清永說，外銷訂單年後啟動，目前先攻內需送禮市場，估計年前可幫棗農賣出3000斤棗子沒問題。