伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊（5274）11日宣布延攬英特爾創新科技前總經理謝承儒至信驊科技擔任企業營運長，直接向董事長林鴻明報告。未來將借重謝承儒先生在半導體產業及晶圓製造服務領域深厚經驗，加入經營團隊共同協助信驊科技向前邁進。

謝承儒過去在IC設計領域以及半導體上下游產業有近30年經驗，其工作經歷可說是跟著半導體發展一同成長，並於多家企業擔任全球營運、採購、研發以及業務等全方位高階管理職務，不僅業界資歷完整，亦對於供應商關係與各大半導體處理器品牌極為熟稔。

自2015年加入美商英特爾，並升任英特爾創新科技總經理，謝承儒先生以其顯著的業界資歷負責英特爾大中華區晶圓代工和委外封測業務之管理、營運、採購重任，相當傑出優異，是難能可貴的國際級專業經理人；而藉由其對半導體產業供應鏈之高度掌握，將來對於信驊科技在產能挑戰上定能有所助益。

此外，謝承儒先生領導英特爾創新科技新竹辦公室營運，對於工作環境完善、人才培育養成以及企業氛圍營造亦有所擅長，未來將其紮實產業經歷及企業營運思維帶入信驊科技，相信絕對會激盪出更多火花。

謝承儒畢業於美國南加州大學電機工程學碩士，加入信驊科技之前，於2015年加入美商英特爾，2018年至2021年擔任英特爾創新科技總經理；2010年至2015年擔任德商領特（Lantiq）台灣分公司副總經理；2001年至2009年擔任智原科技協理，半導體領域及晶片研發製造相關經歷完整豐富。