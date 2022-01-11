參與中國「一帶一路」國家的債務危機問題持續發酵，繼斯里蘭卡向中國外長王毅當面提出債務重組的要求後，厄瓜多爾總統亦將於近日訪陸 ，當面向中國國家主席習近平提出重新談判債務問題的要求。

據《路透》報導，厄瓜多爾外長奧爾金（Juan Carlos Holguin）表示，總統拉索（Guillermo Lasso）將於2月3日初訪問中國，就厄瓜多爾對中國的債務條款進行重新談判，以降低該國未來3年信貸償還壓力。

拉索還將尋求與中國簽署一份備忘錄，開始進行兩國雙邊貿易協定的談判，同時涉及環境保護等其他議題。

奧爾金對媒體記者說，「要以透明和直接的方式，處理我們當前的債務償還機制」，「它們是國際社會廣泛關注的創新提議，我們相信中國將能夠接受其中一些機制。」

奧爾金表示，厄瓜多爾欠中國的債務達50多億美元，其中大部分預定在未來3年內償還，這就是為什麼拉索將向中國國家主席習近平提出新的債務償還機制建議的原因。至目前為止，雙方就會議進程的初步溝通非常順利。

過去10年來中國已成為厄瓜多爾主要的金融合作夥伴，中方提供的貸款主要在原油、礦業和水壩等開放性信用貸款上，金額高達數百萬美元。

自去年 5 月掌權以來，由於受到疫情衝擊，拉索多次求助於國際多邊組織以確保獲得振興厄瓜多爾經濟所需的資金，2021年他與國際貨幣基金組織（IMF）重新談判65億美元貸款協議，該國也不排除今年重返資本市場尋求資金來源。

奧爾金說，與此同時，厄瓜多爾與美國的關係取得了進展，該國將持續關注安全和人權問題，以及與華盛頓的貿易協定談判。

除厄瓜多爾外，斯里蘭卡此前也向中方提出尋求債務重組的要求。2022年1月9日，斯里蘭卡總統戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）在可倫坡會見了來訪的中國國務委員兼外長王毅，請求中國協助重組償債機制，讓斯里蘭卡能應對不斷惡化的金融危機。