郭書瑤首次獨挑主持大樑，和藝人好友邊跑邊旅行。（衛視中文台提供）

郭書瑤首次獨挑主持大樑，和藝人好友邊跑邊旅行。（衛視中文台提供）

郭書瑤首次獨挑主持大樑，和藝人好友邊跑邊旅行。（衛視中文台提供）

郭書瑤首度獨挑大樑主持衛視中文台《旅跑應援團》，要在第一季挑戰13集累積跑完42公里全馬比賽距離，11日新節目記者會上，她特別感謝願意和她一起邊跑邊旅行的藝人好友們包括劉品言、茵聲、丫頭、蔡旻佑和原本完全不熟的江宏傑等人，直呼很感恩！劉品言更是在百忙中打電話驚喜獻「聲」，祝福她的節目收視長紅！

郭書瑤說，她最感謝劉品言明明也不喜歡跑步，卻為了她都做了，「她愛我愛到願意為了我上天下海，煮飯抓魚！」而且她原本害怕主持，因為真的不擅於講話聊天，「都是她在幫我撐場、輔助我！」為了回報劉品言，郭書瑤感動地說到之後在能力所及的範圍裡，只要劉品言開口，自己一定會無條件的答應最為回報。

原本不喜歡跑步的她表示，因為主持《旅跑應援團》節目開始跑步，並且逐漸喜歡跑步，難怪人家說跑步是治療失戀最好的方法，因為運動會分泌腦內啡，當下無法想其他事，「一直往前進，有些東西就流掉了，不在了。跑完比較累，失戀的人就是要好好放空休息睡覺，心情才會好！」但她笑說自己失戀時沒有去跑步，因為以前真的不喜歡。

郭書瑤說，當初邀請眾多好友上節目時，ㄚ頭最阿莎力，一邀約她想都沒想馬上說OK。茵聲則是做了讓兩人都很感動的事，至於是什麼郭書瑤保密到家，到大家看節目就知道。江宏傑和郭書瑤兩人雖然不那麼熟，但卻一起挑戰了扛沙包、鋸木頭等滿滿吃重行程，而且江宏傑在節目中願意分享很多內心話，讓郭書瑤感受到他是個很真誠，也是個很棒的爸爸。蔡旻佑則讓郭書瑤最驚訝，她說兩人很早就認識，但透過節目，才發現他意外的Man，認真時把她當男生一樣操體能，搞笑時又是個超級綜藝咖。

郭書瑤表示錄製節目時可以看到鄉間美景，平常的她喜歡在信義區商圈附近跑步，還曾經在跑步時被一個16歲外國男生搭訕，對方看她在跑步從後面跟上，邊跑邊跟她聊天，還跟她要聯絡方式，讓她有點傻眼。

郭書瑤說，這次主持《旅跑應援團》最大收穫，就是工作中還可以跟好友一起出遊，雖然目前仍在疫情期間，而且只能在台灣旅遊，但每個朋友都願意喬出時間來參加錄影。而且不像在工作的感覺來錄製節目，透過跟好友進一步相處，讓彼此更加認識，看到以前沒看到的面向，而且能夠很放鬆的做真實的自己，也讓節目增添更多真實與感動。

她說自己習慣邊跑邊聽音樂，會忘記還要跑多久，持續一直跑，她偏好嘻哈、電子舞曲等類型，而且依序是中板、high、安靜類型，歡迎跑友互相交流歌單。每次跑步前她一定會拉拉筋，更會加強膝蓋附近，熱身動作做好做滿。而每次跑步郭書瑤喜歡穿著運動內衣加上長版緊身褲，而且一定要一整套，因為自己有足底筋膜炎，所以鞋子一定要合腳，對她來說就是跑步前最重要的儀式感。