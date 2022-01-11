台北愛樂管弦樂團現場演奏，同步視訊播放給院民聆聽。（創世板橋植物人安養院提供）

創世基金會板橋植物人安養院今（11）日愛妮雅化妝品集團偕同台北愛樂管弦樂團、新北市議員何博文、鉅藝室內裝修公司等到安養院送暖，台北愛樂管弦樂團現場演出動人樂曲，同步視訊播放給院民聆聽，安養院沉浸於音樂舞蹈饗宴中，氣氛相當溫馨。

愛妮雅化妝品集團副總裁蕭碧月表示，疫情期間雖各產業倍受影響，但關懷弱勢的心卻不曾停歇，知悉疫情期間創世基金會募款分外辛苦，新年一開始就發起「分享愛 傳遞幸福」公益慈善餐會，善盡企業社會責任，號召民眾關心弱勢植物人家庭。

此外，愛妮雅化妝品集團邀約台北愛樂管弦樂團於1月23日在「分享愛 傳遞幸福」公益慈善餐會演出，邀請民眾共襄善舉，新年搶頭香做公益，助創世植物人安養。

創世板橋植物人安養院表示，「分享愛 傳遞幸福」公益慈善餐會將於23日晚上6時在板橋Mega50鼎鼎宴會廳辦理，當天將邀請台北愛樂管弦樂團及藝人艾成、王瞳、賴芊合、梁佑南表演，希冀透過音樂及公益交流，奏出動人的樂章。盼各界發揮愛心，認助餐券成為支撐植物人家庭的大英雄，每張餐券2000元或一桌2萬元，亦可轉捐公益用途。