宜蘭縣中華國中日前有25名學生吃過營養午餐後發生身體不適，今天（11日）有9生腸胃不適、頭痛等症狀，宜蘭縣衛生局疫調後指出，9名學生並無共同食物暴露源，研判是病毒所引起的腸胃炎群聚事件，也因為症狀是在早上發生，與學校的營養午餐並無關聯。

衛生局表示，經調查9名學生並非都在同一家早餐店用餐，有的在家中用餐，有的是在別的早餐店用餐，其中有3、4位學生在早上就出現頭痛等身體不舒服的狀況，目前瞭解送醫院有5位、送診所有3位，初步診斷為腸胃炎。

衛生局表示，以流行病學考量，由於他們並沒有共同的食品暴露源，再加上考量這些學生都在同一個班級，而且目前也是病毒性腸胃炎的高峰期，因此可能是病毒所引起的腸胃炎群聚事件。

衛生局指出，手部衛生是預防病毒性腸胃炎最經濟、有效且易行的方式，提醒民眾如廁後、進食或準備食物前務必以肥皂洗手；民眾如出現病毒性腸胃炎等疑似症狀應佩戴口罩，儘速就醫並在家休息，以避免傳染給他人。