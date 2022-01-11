亞洲非洲豬瘟再增1國！去年12月15日、12月27日及今年1月3日，關務署與防檢局3度在查獲泰國郵包內之豬肉香腸檢出非洲豬瘟病毒核酸，泰國畜牧發展廳今(11)日宣布發現非洲豬瘟，後續將通報世界動物衛生組織(OIE)，並宣布發現地為疫區。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，泰國畜牧發展廳於今日宣布發現非洲豬瘟，該廳於佛統府採樣309個樣本，其中1個屠宰場採樣樣本檢測出非洲豬瘟陽性，泰國畜牧廳後續將通報OIE，並宣布發現地為疫區，將進行管制及撲殺等作業。

應變中心指出，泰國正式宣布發現非洲豬瘟病毒，即日起自泰國入境旅客違規攜帶豬肉製品，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元，外來人口如果不能當場繳清罰款，拒絕入境直接遣返。

應變中心表示，我國已早在108年超前部署，將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險國家，針對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分百X光機查驗持續加強各項把關措施。另去年12月15日、12月27日及今年1月3日，關務署與防檢局3度在查獲泰國郵包內之豬肉香腸檢出非洲豬瘟病毒核酸，除通知泰國主管機關加強監測，並持續關注來自泰國的疫情狀況。

應變中心提醒，國人春節返鄉時不要自行攜帶或郵寄香腸、臘肉、火腿等傳播疫情風險高的豬肉製品回國；若收到來路不明含豬肉產品的包裹，可直接聯繫防檢局收取，或就近親(寄)送至防檢局各分局或地方動物防疫機關進行銷毀，否則將依「動物傳染病防治條例」規定處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

根據統計，亞洲已有中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、馬來西亞、不丹及泰國等15個國家淪陷。