劉德華親自為〈還是笨小孩〉填上新詞。（滾動工作室提供）

由《我不是藥神》導演文牧野執導、易烊千璽主演的陸片《奇蹟》將於大年初一在大陸上映，電影公司日前曝光了由劉德華和易烊千璽合唱的主題曲〈還是笨小孩〉，歌曲基本沿用24年前的〈笨小孩〉，只是歌詞和編曲上有些微調整。跟當年柯受良、吳宗憲合唱的激昂版本不同，新版配合電影基調，較為溫馨、感動人心。

母忘初心，無論那個年代都會有遇上困難拍拍胸口，勇敢站起來的的笨小孩，只要你努力奮鬥便會成功。當年劉德華便以這種心態寫下〈笨小孩〉一曲，而自己正正是那位這些年來，大家所認識的笨小孩，至今精神猶在。另1位默默耕耘、努力苦幹的笨小孩易烊千璽也出現了。由60年代到90年代，笨小孩精神得以在圈中傳承。

為〈還是笨小孩〉填上新詞的劉德華表示，導演感覺他與易烊千璽彼此的心態相若，一直以來努力為自己的目標打拼，2人即使分開錄唱此曲，但磨合出來的感覺很新鮮，沒有任何年齡隔膜，易烊千璽對此次與劉德華一起合作表示很榮幸，並坦言：「〈笨小孩〉這首歌承載了很多人的記憶，是一首很勵志，令人產生共鳴的歌。」該曲MV釋出後也立刻登上微博熱搜。