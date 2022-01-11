為了解攝取高膳食纖維，對黑色素瘤(皮膚癌的一種)免疫治療效果的影響，德州大學安德森研究中心組成的研究團隊，針對逾100名參與者的糞便菌叢概況、飲食習慣等，進行10多個月的臨床研究。結果發現，只要增加每日攝取的膳食纖維5克，癌症惡化或死亡的風險就會降低30%；其中，又以沒有額外攝取益生菌的參與者，獲益最多。

相關研究成果已發表於2021年12月份的期刊《科學》。論文指出，黑色素瘤是皮膚癌的一種，在全美是第5大常見癌症。作為最具攻擊力的癌症之一，黑色素瘤透過轉移、擴散到如肝、肺、大腦等器官，使得致死率大幅升高。

據美國癌症協會的統計，2022年全美確診黑色素瘤的病例恐破10萬大關；其中，超過7,000名的患者恐怕死亡。

另一方面，蔬菜、水果與全穀物等食物中富含膳食纖維，能帶給人體絕佳的健康益處。高纖維飲食有助於控制體重，降低心血管疾病與糖尿病；纖維有助於腸道為生物叢，攝取大量纖維的人往往有更健康的腸道。

過去10多年來，研究證實腸道菌叢與人體健康有著多重關係。人們甚至會服用市售的益生菌，藉此增加腸道菌叢中的益菌，從而改善身體健康。學界甚至發現，腸道菌叢可調節免疫系統，並影響癌症患者的治療效果；不過，腸道菌叢如何影響此一過程，學界目前仍不清楚。

為了解腸道菌叢對癌症免疫檢查點抑制劑（immune checkpoint blockade, ICB）治療效果的影響；研究團隊針對128名參與者進行13個月的臨床治療，並分析其糞便中的腸道菌叢概況、飲食習慣、市售益生菌補充劑服用狀況。為此，所有參與者須完成問卷，以評估前一個月的飲食與益生菌服用狀況。

在這項研究中，研究團隊將足夠的膳食纖維定義為：每日攝取來自水果、蔬菜、豆類與全穀物的纖維達20克。在128名參與者中，有37人符合此一定義。

結果發現，在攝取充足纖維而又沒有服用益生菌的22名參與者中，高達18人(82%)對免疫治療有反應。相較之下，攝取纖維或服用益生菌的101人中，有60人(59%)對療程產生反應。

此外，每日膳食纖維攝取量增加5克的參與者，黑色素瘤惡化或死亡的風險降低30%。特別的是，攝取足夠纖維卻沒有額外補充益生菌的參與者，癌症治療的效果最大。

研究團隊還發現，對於治療療程效果最好的人，往往腸道有更多的瘤胃菌科的細菌與糞桿菌，這些細菌有助於消化纖維與澱粉。

不過，或許是因為參與研究的樣本數過少，單獨服用益生菌對治療產生的影響，並沒有出現統計學上有意義的關聯性。

研究團隊表示，這項研究顯示高纖飲食又不額外攝取益生菌的人，抗腫瘤的免疫力會最強。雖然結果似乎告訴我們，市售的益生菌反而對ICB有害，但仍需要更多研究來證實有哪些益生菌可以帶來益處。