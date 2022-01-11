空軍四聯隊1架機號「6650」的F-16V block20戰機，11日在嘉義東石外進行對地炸射訓練時墜海，空軍司令部緊急召開記者會說明，空軍督察長柳惠千（如圖）表示，飛行員陳奕的雙親、女友及女友母親稍早已抵達嘉義基地等候。（張鎧乙攝）

空軍嘉義基地的四聯隊1架編號「6650」的F-16V戰機，今天下午雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失。對此，空軍督察長柳惠千在傍晚空軍記者會上表示， 第一時間，嘉義聯隊長已通知飛行員陳奕的住在南投的父母親、女友及女友母親，家屬稍早已抵達嘉義基地。

F-16V戰機失聯飛官陳奕。(圖/翻攝自臉書)

空軍司令部11日表示，空軍所屬嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）在光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。空軍督察長柳惠千，飛行員陳奕的住在南投的父母親、女友及女友母親稍早已抵達嘉義基地。

【LIVE直播】F-16V戰機墜毀飛行員失聯 空軍司令部召開記者會說明｜2022.01.11 @中時新聞網

柳惠千指出，空軍已經向家屬完整說明事情的起末，也向家屬保證會在第一時間全力搜救，並且投入所有的人力及物力，而心情的安撫是最重要的，在此刻也盡了最大的努力。

F-16V戰機失聯，空軍公布雷達相關資料圖。(圖/中時新聞網，國防部提供)

F-16V失聯 空軍：失聯飛官陳奕父母、女友已抵達嘉義基地

柳惠千強調，發生這件事情都不是大家願意看到的，每一個都有最大的期待、祝福，期望有奇蹟、好的消息能夠傳出來，這是目前為止當下可以跟各位分享的最新資訊。