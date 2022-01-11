非洲豬瘟中央災害應變中心11日表示，泰國畜牧發展廳11日宣布發現非洲豬瘟，該廳於佛統府採樣309個樣本，其中1個屠宰場採樣樣本檢測出非洲豬瘟陽性。泰國畜牧廳後續將通報OIE，並宣布發現地為疫區，將進行管制及撲殺等作業。

應變中心說，泰國正式宣布發現非洲豬瘟病毒，即日起自泰國入境旅客違規攜帶豬肉製品，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元，外來人口如果不能當場繳清罰款，拒絕入境直接遣返。

應變中心說，我國已早在2019年超前部署，將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險國家，針對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分百X光機查驗持續加強各項把關措施。另2021年12月15日、12月27日及今年1月3日，關務署與防檢局三度在查獲泰國郵包內之豬肉香腸檢出非洲豬瘟病毒核酸，除通知泰國主管機關加強監測，並持續關注來自泰國的疫情狀況。

由於目前非洲豬瘟的疫情在國際上仍相當嚴峻，至今亞洲已有中國（含香港、澳門地區）、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、馬來西亞、不丹及泰國等15個國家淪陷，歐洲地區的義大利及北馬其頓也在近日確診發生非洲豬瘟，疫情未見停歇。

面對即將來臨的農曆春節，邊境旅客出入及國際郵包都會大增，應變中心表示，各邊境管制機關已經重點加強各環節的把關工作，包括旅客行李、郵包、快遞及貨運等強化查驗；對於來自非洲豬瘟疫區及高風險地區的郵包逐件檢查；針對外籍移工及新住民加強宣導；春節前啟動聯合稽查市售商店專案計畫，防堵市面販賣來路不明肉品；加強查核畜牧場落實廚餘蒸煮等精進措施。

應變中心再次提醒國人，春節返鄉時，不要自行攜帶或郵寄香腸、臘肉、火腿等傳播疫情風險高的豬肉製品回國；民眾若收到來路不明含豬肉產品的包裹，可直接聯繫防檢局收取，或就近親（寄）送至防檢局各分局或地方動物防疫機關進行銷毀，否則將依動物傳染病防治條例規定處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。