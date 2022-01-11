瞄準60億元年菜商機，city’super即日起至1月23日推出春節年菜及禮盒預購，集結近百道星級飯店、米其林名店主廚年菜，包括攜手台北遠東香格里拉大飯店、萬豪酒店、圓山飯店，晶華酒店等星級飯店，以及「朱記粥餡餅」、「大甲王記」等名店年菜組，並針對小家庭更推出多樣年菜單品自由搭的彈性組合，且首次推出像是大三元聯名烤鴨元寶湯餃、紅酒燉羊膝等西式年菜，期間消費滿3988元送1瓶西班牙王室御用「皇嘉特級冷壓初榨橄欖油」。

city’super主打「PASTA & CO. X 大三元 烤鴨元寶湯餃」1280元，手工義大利麵結合米其林一星餐廳大三元經典脆皮烤鴨而成的元寶餃、澄清鴨湯、酥脆鴨皮，中西合璧。（city’super提供）

從city’super近2年的年菜銷售發現，在疫情推升及順應小家庭外帶年夜飯的趨勢下，冷凍年菜銷量連2年增3成，於是鎖定年輕族群及小家庭將年菜調整成彈性單點組合，像是年輕族群偏好的羊排、義大利湯餃等西式年菜，也引進豐富且多樣的西式年菜搶市。

city’super連三年年菜甜點類銷售第一的「台北圓山飯店 御饌紅豆鬆糕」，680元。（city’super提供）

此外，吃火鍋是冬季全民運動，根據city’super統計，其中光是火鍋湯底及補湯就占約5成，尤其火鍋有圍爐的意涵，因此不少消費者會購買火鍋湯底及頂級肉品、海鮮等食材再搭配其他年菜一起享用，像是採用高冷大白菜醃漬自然發酵，與豚骨、雞骨經4小時燉熬湯頭的「越南東家金門高粱酸白菜鍋1500g」，和用料更為澎湃的「朱記 經典海陸佛跳牆」都受歡迎。