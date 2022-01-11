瞄準60億元年菜商機，city’super即日起至1月23日推出春節年菜及禮盒預購，集結近百道星級飯店、米其林名店主廚年菜，包括攜手台北遠東香格里拉大飯店、萬豪酒店、圓山飯店，晶華酒店等星級飯店，以及「朱記粥餡餅」、「大甲王記」等名店年菜組，並針對小家庭更推出多樣年菜單品自由搭的彈性組合，且首次推出像是大三元聯名烤鴨元寶湯餃、紅酒燉羊膝等西式年菜，期間消費滿3988元送1瓶西班牙王室御用「皇嘉特級冷壓初榨橄欖油」。
從city’super近2年的年菜銷售發現，在疫情推升及順應小家庭外帶年夜飯的趨勢下，冷凍年菜銷量連2年增3成，於是鎖定年輕族群及小家庭將年菜調整成彈性單點組合，像是年輕族群偏好的羊排、義大利湯餃等西式年菜，也引進豐富且多樣的西式年菜搶市。
此外，吃火鍋是冬季全民運動，根據city’super統計，其中光是火鍋湯底及補湯就占約5成，尤其火鍋有圍爐的意涵，因此不少消費者會購買火鍋湯底及頂級肉品、海鮮等食材再搭配其他年菜一起享用，像是採用高冷大白菜醃漬自然發酵，與豚骨、雞骨經4小時燉熬湯頭的「越南東家金門高粱酸白菜鍋1500g」，和用料更為澎湃的「朱記 經典海陸佛跳牆」都受歡迎。
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