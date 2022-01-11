近幾年酒駕累犯層出不窮，新北地檢署今召集主任檢察官會議，針對5年內3犯及歷年累計4犯以上的酒駕累犯者，決議原則上不予易科罰金，另外針對偵查類似案件，起訴求刑6個月以上，不宜快速偵結及聲請簡易判決處刑，以此有效嚇阻酒駕上路。

新北地檢署指出，為了貫徹法務部及臺高檢署嚴懲酒駕政策，對於易科罰金難收矯正效果的酒駕者，將發監執行，並對偵查中的酒駕案件從重從速偵辦。像是今日有2位酒駕累犯已聲請公共危險案件易科罰金，但經查2位被告多年來已有多次違反公共危險罪案件，且分別被判處6個月、5個月徒刑，檢方審酌2人經歷，認為其無法反省痛改惡習，因此不准易科罰金。

新北地檢署指出，酒後駕車，害人害己，檢方除支持警察機關強力執法外，對於酒醉駕車個案情節，經執行檢察官認為易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序者，將發監執行；對於偵查中的酒醉駕車案件，亦將從重、從速偵辦，維護用路人身家安全。

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