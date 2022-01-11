彰化縣是全台葡萄種植面積和產量之冠，大量的廢棄葡萄藤如何去化常令農民頭痛，為免露天燃燒遭罰，彰縣府委託大村農會設置集中堆置場，葡萄枝條除可抑制濁水溪冬季揚塵，破碎後噴灑上木黴菌液還可變成有機肥。（謝瓊雲攝）

彰化縣是全台葡萄種植面積和產量之冠，大量的廢棄葡萄藤如何去化常令農民頭痛，為免露天燃燒遭罰，彰縣府委託大村農會設置集中堆置場，葡萄枝條除可抑制濁水溪冬季揚塵，破碎後噴灑上木黴菌液還可變成有機肥。（謝瓊雲攝）

彰化縣是全台葡萄種植面積和產量之冠，大量的廢棄葡萄藤如何去化常令農民頭痛，為免露天燃燒遭罰，彰縣府委託大村農會設置集中堆置場，葡萄枝條除可抑制濁水溪冬季揚塵，破碎後噴灑上木黴菌液還可變成有機肥。（謝瓊雲攝）

為了解決大村鄉葡萄藤堆置問題，避免果農露天燃燒造成空汙，縣府環保局提供縣有地設置「葡萄藤暫置地」，並搭配環保局「抑制冬季濁水溪揚塵示範計畫」雙管齊下，彰化縣長王惠美11日親自前往視察，了解實際運作情形。

王惠美表示，彰化縣葡萄種植約1200公頃，市售葡萄每2顆即有1顆產自於彰化，面積、產量均為全台之冠，每年葡萄園整枝修剪後會產生大量葡萄藤枝條，現在的做法一口氣解決葡萄藤的去化和濁水溪揚塵，一舉兩得。

彰化縣政府農業處將位在大村鄉的1.3分縣有地，以30萬元經費委託大村農會管理，平日上班時段，供農民載運廢棄葡萄藤堆置，達到一定數量後，再由環保局以破碎機破碎，作為有機堆肥、一部分運往濁水溪河床鋪設，抑制濁水溪冬季揚塵。

大村鄉農會總幹事廖瑞樺指出，很感謝王惠美指示縣府協助農民處理大量葡萄藤，呼籲農民勿再焚燒廢棄葡萄藤，可先聯繫農會推廣部，於上班時段將廢棄葡萄枝條載運至源聖段31地號堆置。

王惠美說，環保議題倡導農業廢棄資材循環再利用，大村鄉青農們很有才，將葡萄藤碳化後轉型做成有除臭效果的物品。台中區農改場埔里分場研發得「木黴菌液肥」，先破碎葡萄藤枝條，再搭配噴灑「木黴菌液肥」將枝條分解，讓葡萄根系頭好壯壯，葡萄產量提升2成，口感也更香甜Ｑ彈。

農業處表示，暫置場將廢棄葡萄藤轉化製成有機肥料，現場都有示範教學，農友都可年來觀看試驗效果，近來環保局都會出動空拍機取締露天燃燒違規，開罰土地所有權人。呼籲葡萄農友收集廢棄葡萄藤以專車送來大村堆置場」，亦可至堆置場或向大村鄉農會登記申請免費借用碎枝機回去，自行破碎園內的葡萄藤枝條。