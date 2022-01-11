電視劇《斯卡羅》拍攝片場之一台南鹽水岸內糖廠影視基地，在戲劇殺青後，園內仍保留劇中漢人市街等場景，去年搭上電視劇話題，打響知名度，南市府文化局也開放為期1個多月，讓團體預約參觀，場場秒殺，不少粉絲敲碗期待再加開，如今傳出好消息，今年過年初二到初六期間，市府將再度開放，且不限團客，另還規畫一系列活動及年節布置，精彩可期。

岸內糖廠影視基地占地約10公頃，是台灣首座由中央與地方政府合作開發的影視基地，基地分成3期進行開發，後續2、3期預計2024年完工，以迎接台南建城400周年，基地已完成1期第1座場景「清代漢人市街」的部分，第2座「日據時期榮町」及「糖廠舊倉庫及辦公樓修復」工程，在去年底完工。

去年電視劇《斯卡羅》熱播期間，岸內糖廠影視基地知名度大增，行政院長蘇貞昌特別前往視察、參觀，不少民眾期待能走進園區一瞧劇中的拍片場景，為此南市府開放團體預約參觀，限量480團名額2天內秒殺一空；而近來旅遊需求大幅提升，南市府文化局接到不少旅行社和民眾打電話來關切，園區何時才會再重新開放。

南市府文化局表示，去年為了趕工，11月底後便暫停受理所有學校、團體參觀，而目前1期工程已完工，因此規畫在春節期間初二到初六，重新開放園區，屆時將結合市集、走街穿巷的變裝遊行及闖關活動，而考量防疫政策及參觀品質，預計將會採線上報名入場制，相關票價和開放場次，預計下周出爐。