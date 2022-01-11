隨著台北表演藝術中心將在今年8月開幕，北藝中心的籌備現址、前身是迪化溫水游泳池的「台北試演場」，未來該何去何從？執行長王孟超表示，未來台北試演場的定位會更明確，「現在已是全台最大的試演場，未來仍會繼續提供給團隊當作試演場，等於是北藝的第二中心。」

王孟超表示，台北試演場有足夠的排練空間，可以提供表演藝術團隊使用，「以往進劇場演出，都要等到演出前，才可以真正試舞台，但是有了台北試演場之後，工作時程可以再提早，不用等到進劇場前才試舞台，而是可以試好再進劇場，能讓創作有更多演練的機會，作品會更成熟。」

王孟超表示，北藝中心加上台北試演場，共有10個排練場，都是可以演出的場地，隨著空間不同，演出的可能性也會不同。王孟超舉例，11日記者會現場的空間，就是球型劇場的後台，「這個後台的空間很深，有20米，很少有劇場有這麼深的後台，等於是一個小型的黑盒子劇場。」

北藝中心共有室內三座劇場，包括興建期間備受矚目的球形外觀，內有800席次的「球劇場」。「大劇院」設計兩樓層觀眾席，共有1500個座位，實驗劇場「藍盒子」則有800席。