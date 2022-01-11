日本男星菅田將暉去年宣布閃婚，升格人夫後首部主演新戲《勿說是推理》，改編自單行本累積銷售超過800萬冊的同名漫畫，菅田將暉為了完美扮演主角「久能整」，甚至還將頭髮留長20公分再燙捲，讓觀眾大讚還原度百分百，莫名被捲入刑事案件的他，有獨自的價值觀及理論，解謎同時也解開他人心結，以淡定且面無表情推理並破案。

《勿說是推理》首集收視率開出平均13.6％的漂亮數字，不但空降推特熱搜關鍵字冠軍，播出前竟發生「神秘嘉賓」暴雷事件，原本沒有在演員名單上的永山瑛太，播出前突然在推特發文「請大家期待『勿說是推理』！！」，過去曾和菅田將暉在合拍雜誌的他，首集最後實現劇迷們狂敲碗再次合作的心願，染了一頭金髮的永山瑛太也大讚跟菅田將暉合作超有安心感，接下來的劇情發展也令人萬分期待。

去年底與小松菜奈結婚的菅田將暉，透露這次過年「意外休了一段很長的假」，不但回老家與家人見面、久違地品嚐母親的料理，還到神社新年參拜、買了路邊的雞蛋糕，抽籤更抽到大吉，滿足地說：「真的是好好享受了一個新年假期呢」。該劇每週二在friDay影音更新。