武漢市第十五屆人民代表大會11日召開第一次會議，武漢市市長程用文在政府工作報告中表示，2021年武漢市預計地區生產總值增長12％以上，疫後重振的武漢經濟全面恢復，重回「主賽道」，預計地方GDP穩居全國城市前10。據悉，2022年武漢預計將地方GDP成長目標鎖定在7.5％。

根據中新網報導，2020年初新冠肺炎疫情讓武漢經濟、社會發展遭遇重創。疫後加速恢復重振。據武漢市政府工作報告揭露，去年累計開工768億元（人民幣，下同）以上項目，招商引資實際到位資金超過9330億元，新登記市場主體26.96萬戶。

此外，回顧一年來，包括中國長江三峽集團、中國電建裝備集團在內的20家總部企業落戶武漢，進出口總額增長20.2％，淨增高新技術企業2200家。

程用文介紹，過去一年武漢著力構建現代化產業體系、數位經濟，並實施科技創新十大行動，讓高新技術產業增加值占GDP比重提高至26％左右。