台中53歲黃姓女子在8年前罹患乳癌，療程結束後未持續追蹤，近期出現下肢水腫、下背痛等症狀，經檢查發現已復發並轉移，竟一度喪失求生意志。亞大附醫放射腫瘤科主任王博民今天指出，癌症復發、轉移患者，常會不斷懊悔、自責，需要醫病也醫心，透過癌症資源中心個管師提供藥物、會診等個人化服務，讓患者及家屬安心抗癌。

黃女在8年前在右側乳房發現硬塊，經確診為乳癌第三期，接受手術、化療及放療後已控制病情，自認癌症已不具威脅而未繼續追蹤。她近日出現下肢水腫、下背痛所擾，到亞大附醫做影像學檢查，赫然發現乳癌復發，且已轉移至腦部、肝臟、腎臟、骨盆腔及淋巴等部位。

亞大附醫癌症資源中心個管師表示，原本活潑樂觀的黃女，熱衷參加社區活動，但得知乳癌復發、轉移猶如晴天霹靂，甚至一度喪失求生意志，懊悔沒有定期追蹤。

王博民指出，癌症患者最需要心理支持，尤其歷經癌症復發又轉移者，往往會不斷指責自己，此時最需要保持堅定信念，勇於接受治療，透過癌症資源中心個管師用「緊迫盯人」的服務，提供藥物、飲食、會診等個人化服務，溝通轉移負面情緒，讓患者及家屬安心抗癌。

王博民表示，癌症患者在結束治療後，務必持續定期追蹤，除可降低復發風險，並可讓醫師不斷更新與調整治療計畫，若復發且發生遠端轉移，也不必灰心，只要與醫療團隊高度配合，仍有機會控制病情及緩解。