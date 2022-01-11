金門著名景點「清總兵署」文創小舖在1月11日的今天，選定上午11時11分開幕，期待融合金門元素的小商品，能替古蹟景點迎來更多尋寶的人潮。（李金生攝）

融合金門元素的文創小商品之一。（李金生攝）

融合金門元素的文創小商品之二。（李金生攝）

融合金門元素的文創小商品之三。（李金生攝）

待融合金門元素的文創小商品之四。（李金生攝）

縣府期待紀念商品為景點注入新活力，在春節年假拉出一波銷售熱潮。（李金生攝）

古蹟搭配文創商品，有穿越古今的FU。金門著名景點「清總兵署」文創小舖在1月11日的今天，選定上午11時11分開幕，期待融合金門元素的小商品，能替古蹟景點迎來更多尋寶的人潮。

縣府在去年11月11日廣發英雄帖，公開徵求寄賣紀念商品，吸引不少年輕朋友帶著創意和熱情應徵，各具巧思的入選商品將在總兵署西科房三先行試賣，希望在春節年假拉出一波銷售熱潮。

觀光處說明，入選紀念商品有「荳立企業社」、「捲毛力卡創藝社」、「飛羚企業社」、「3mee2k」、「山夆商店」、「浯作有限公司」、「闞宏瑩」、「趙巧婷」、「沈記小舖」、「蛋糕小姐製品工作室」、「鳥嶼藝術工作室」等11家廠商作品，未來經評核效益良好，後續將列入長期販售之商品，期望紀念商品為景點注入新活力。

此次紀念商品的設計以古蹟、景點意象、城市文化內涵，以及人文、生態、地理、節令、活動為設計元素，未來將持續辦理第2次徵集，歡迎更多年輕朋友和廠商加入，一起用新點子、新作品來替古蹟的展售內涵搞新花樣。