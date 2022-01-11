長期看空美股走勢的華爾街大空頭David Rosenberg近日再度警告，資產價格已經出現嚴重的泡沫跡象，預計今年市場會出現劇烈回檔，美國家庭更是暴露在高度風險當中，可能在泡沫破滅之際面臨重大損失。

據《商業內幕》報導，David Rosenberg指出，現在到處都是瘋狂的泡沫，指出在他的職涯當中，從未見過如此密集的泡沫出現在同一個時間，並點出從美股、信貸到房地產都出現嚴重的泡沫跡象。

過去3年，標普500指數平均上漲20%，美股通常以每年7%漲勢成長，但過去3年是這個水準的3倍，人們被貪婪衝昏腦袋。David Rosenberg指出，現在看到熊市的機率非常高，若在今年發生，他不會感到驚訝，並斷言在估值高昂之際，縮緊財政政策與貨幣政策，可能導致美股大幅回檔。

David Rosenberg也警告，美國家庭的資產在股票部位曝險過高，過去10年，美國家庭資產負債表的股票價值成長2倍、達43兆美元（1200兆元新台幣），股票在資產組和比重也從過去的14％飆至40％。

David Rosenberg建議，可以觀察30年期國債，認為政府債券是投資多元化的標的之一，與股市表現出現逆相關，建議投資人可以適時把股票獲利了結，從這些高風險資產中撤出資金。