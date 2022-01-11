國內期貨市場強強滾，2021年交易量以3.92億口，連續2年創新高，日均量達160萬7387口，年增14.9％。展望2022年，期交所董事長吳自心指出，包括升息縮表等挑戰，但看好台灣上市櫃公司支撐國內資本市場。今年也預計將推出2款新產品，方向以國內指數可能性高，最快6月中旬先推出1款，12月中旬再推出1款。

台灣期貨市場2021年四大主力商品，包括臺指選擇權、個股期貨、小型臺指期貨及臺股期貨，以個股期貨、小型臺指期貨為交易量成長主要動能。個股期貨（不含ETF期貨）交易量為7499萬4818口，大幅年增190.26％，小型臺指期貨交易量為7178萬9417口，年增19.55％。

台股2021年表現優於其他亞洲市場，面對疫情延續，以及國際政經情勢動盪，市場避險及交易需求熱度不減，期交所指出，除了國內交易人參與度持續增加外，外資參與比重亦由2020年的26.03％、上升至31.46％。

交易人積極參與期貨市場夜盤交易，交易量也日益成長，2021年日均量逾31萬口，占日盤同商品交易比重逾三成。期交所為提供更多夜盤交易資訊，2021年12月新增揭示夜盤三大法人交易資訊供查詢，有助交易人掌握夜盤交易資訊。目前夜盤交易商品已達21項，將持續依商品交易量及交易人參與情形，評估新增適合夜盤交易商品。

隨成交量提升，吳自心特別重視交易系統設備的穩定性。期交所自2020年進行設備汰換規劃，2021年已完成設備建置作業，今年將進行市場會測，並規劃於第四季上線提供市場服務。