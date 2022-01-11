國安基金委員會今日舉行例會，國安基金執行秘書阮清華表示，這次例會主要是對台股、資金的流動重新審視，2021年台股表現良好，漲幅23.66％，主要股市中排行第4名，次於費半、法國、標普，日均量維持在3000億元上下，2021年資金動能表現良好。

台股本益比大約是14.94倍，比許多國家低，美國日本大陸香港等；殖利率2.66％僅比英國低，顯示台股還具有相當的吸引力。

阮清華觀察，國內經濟情勢最重要還是疫情，一定要守住，CDC(疫情指揮中心)已經提出相關的措施，希望可以控制住，若能控制就可以維持正常營運就不會影響經濟的發展。

而疫情若控制不住，影響甚深，以去年5月本土疫情爆發、採行三級警戒，失業率一度飆升4.8％，但是疫情獲得控制後，就下降到3.66％。

另一個風險要考慮到通膨的問題，阮清華說，經濟一直成長、需求擴大，供應鏈又跟不上就會釀成通貨膨脹，升息、縮表就會出現，實際上有些國家已經升息，如韓國、澳洲、紐西蘭。其他風險，如地緣政治如哈薩克暴動、導彈等，也都應去注意。

聯準會是否提前升息或縮表，進而影響資金移動？阮清華表示，不一定只有利息高會資金就會進來，例如土耳其、阿根廷的利息已經夠高，但不見得資金流進投資，投資者有時候需要經濟穩定來賺價差而非利息。

一般而言縮表的效果會比升息來的大，如何縮表、是否提前但縮表都要繼續觀察美國的動向。

經濟基本面方面，去年的出口也是表現4464億元，年增率29.4％，創歷史新高；上市櫃公司的營收也都創歷史紀錄，整個經濟狀況表現不錯。阮清華認為，只要疫情沒有狀況，台灣2022年的經濟成長還是很穩健。