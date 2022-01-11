國安基金在11日召開去年第四季的委員會議例會，國安基金執行秘書，也是財政部次長阮清華在會後受訪時指出，由於台灣經濟基本面不論是進出口、投資，或是資金動能，各方面經濟及市場的基本面都是空前的好，而目前台股大盤指數在萬八之上，即使近期內疫情升溫，但台股11日大盤指數仍漲48點，並未出現恐慌心理，因此國安基金對台股有信心，但國安基金幕僚仍會密切持續觀察一些地緣政治變數，以及通膨問題帶動聯準會升息、縮表等國際面對台股的影響，他也表示，縮表的效果會比升息還要大，因為資金流動性相對更小。

阮清華也對外界最矚目聯準會升息及縮表的影響指出，聯準會何時升息、升到何種程度，以及國內是否跟進，如何跟進，資金是否會流動等問題，國安基金都會密切觀察，不過他也強調：「有時不見得是利息決定流動，仍是基本面更重要！」他舉例，例如土耳其，利率夠高，但資金仍不見得會去，因此一定要經濟穩定，而台灣國內經濟是十幾年來最好的狀況，投資人是否進場，不見得是利息多寡考量，反而價差在投資收益上更有用，他也認為，現在台幣升值，相對可減少外資跑掉機會。

阮清華分析，近期國內外股市狀況及資金情勢，經濟情勢都很好，例如，去年台股的全年漲幅23.66％，在主要國際股市排第四，僅次於費城半導體的41.16％、法國28.85％、標準普爾26.89％，此外，日均量也維持在3000億上下，可說資金動能相當好。

此外，外資賣超之後已轉為買超，資金也淨匯入，顯見資金動能很充裕；阮清華接著指出，台灣股市的本益比為14.94倍，比很多國家低，例如至少低於美、日、港，另外平均殖利率水準2.66％在全球只低於英國，其他國家都比台灣低，上述顯見台股對國際資金有相當的吸引力。

阮清華分析，現在最重要的變數是疫情，一定要守住，由於這波傳染性非常快，現在防疫指揮中心已經採取相關的防疫措施，包括加強邊境防疫管制、第一線人員防護、提升疫苗覆蓋率，若控制了，就不會衝擊經濟發展。

對於台灣的經濟基本面，阮清華也同樣舉出多道利多，像是出口4464億美元，成長29.4％，進口3811億，成長33.25％都創歷史新高，上市櫃營收也創歷史新高：「因此台灣經濟情況整體是不錯的！」他並指出，去年5月份第二波大爆發，失業率高達4.8％，但在疫情控制住之後，馬上降至3.66％，可見得疫情控制的重要性。

他繼續從投資面分析，就國內投資環境，投資量一直增加，很多都是機器設備投資，不論是半導體、綠能，或5G、ESG，另外投資台灣三大方案也都提前達標，所以去年GDP成長率6.09％，從4.88％一直上調，今年一直往上調至4.15％，雖然低於去年，但這是因為基期變高。

對於國際情勢，阮清華則認為，國外疫情控制與否，仍是非常重要的變數，很多世界預測機構也都在密切觀察，並評估是否要修正，例如，IMF原先估4.9％，但因為疫情，現在將延後更新，最大變數正因為疫情。

對於通膨變數，阮清華也分析，需求不斷擴大，供應鏈跟不上，就會有通膨問題，接下來出現升息、縮表動作，先前如韓、澳、紐，早就升息了，接下來國安基金也會密切關注FED在今年動向：「若其升息，連動性就會很多，我們會密切觀察。」阮清華也提到了「地緣政治」的變數，主要包括美中對立，美中台情勢、烏克蘭危機、哈薩克暴動、導彈等等五大重要的地緣政治問題，國安基金也都會注意，另外，通膨加快升息與縮表的程度，也會密切關注。