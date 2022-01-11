電動車市場話題不斷，去年創下銷售新高的TESLA，其中大改款Model S及Model X備受關注，雖然上市日期未定，但業者今天舉辦媒體預覽會，借自美國的Model X Plaid版快閃台北；今年積極布局Kia品牌電動車的台灣森那美起亞，日前與台北101攜手打造「Kia EV6 Cafe」生活充電站Pop-up Store，向國人宣告全新Kia紀元的來臨。

新款TESLA Model S與Model X均採用全新的內裝設計，有許多貼心的收納功能，外觀也做了優化，許多細節處以黑色鏡面方式處理。今天展出的Model X Plaid版實車可看出整體質感提升不少，內裝的精緻度進步許多，例如內嵌於前座中央扶手後方的第三螢即提供了空調控制與影音娛樂的功能；駕駛座座艙最大的不同就是取消排檔桿，駕駛者要切換前進後退只需觸控滑動中央螢幕的左側即可設定，中央鞍座也有實體觸控鍵，操作方式已與傳統汽車大大不同。

規格的部分，Model X版電池續航達560公里，Model X Plaid版為536公里，新車配備17吋劇院級2200&1300高解析度觸控螢幕，具備超高明度與真實色彩呈現，車內配備頂級劇院系統內含22組揚聲器、960瓦音響系統及「主動道路噪音降噪」功能。電腦最高運算速度可達10 teraflops，提供媲美當今最新電玩主機的車內遊戲饗宴，系統同時支援無線搖桿，乘客可在車內任何座位享受身歷其境的遊戲樂趣。

台灣森那美起亞表示，預計今年第二季引進全新電動車款EV6，此車是Kia首款電動車，以全新E-GMP電動車模組平台開發打造，不僅擁有寬敞的車內空間，在240KW超高速充電支援下，從10%充電至80%僅需18分鐘，且僅需要4.5分鐘就能補足行駛100公里的電量，Kia期望以嶄新的設計概念結合最新電能科技，提供消費者全新的電能移動駕馭體驗，即日起至1月28日於台北101辦公大樓1F Green corner展開靜態展示。

Model X全新內裝設計。（TESLA提供）

Model X全新Yoke方向盤設計。（TESLA提供）

Model X前座雙無線充電手機架。（TESLA提供）

Model X配備三組螢幕顯示器。（TESLA提供）

Kia攜手台北101打造全新Kia品牌意象「Kia EV6 Cafe」生活充電站Pop-up Store，宣告全新Kia紀元的來臨。（台灣森那美起亞提供）

EV6擁有寬敞的車內空間。（台灣森那美起亞提供）