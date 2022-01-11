立法院內政委員竹市地制法座談會，林智堅批作秀、鬧劇，市府不派員參加。（資料照/陳育賢攝）

地方制度法修正草案日前已付委審查，為此，立法院內政委員會召委、國民黨立委林為洲安排於13日先後至新竹市、縣辦理研討會，考察全台行區域劃分及地制法修法相關事宜，市府被安排第1個簡報；但新竹市長林智堅11日表示，此是作秀、鬧劇。市府也表示不隨之起舞，不會派員參加。

擔任立法院內政委員會召委的國民黨立委林為洲，為了解幾個可望升格或合併升格的縣市整備情形及合併效益評估與影響，12日起至13日先後安排內政委員會委員以及行政院與內政部等相關院、部、會人員陪同，先後到彰化縣、新竹市、新竹縣舉行「立法院內政委員會考察全台行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜暨舉辦研討會」。

其中，13日上午將到新竹市議會舉辦，與會者除內政委員會委員外，另有內政部、行政院、國發會、財政部、交通部、中選會、行政院主計總處、人事行政總處、法務部等各簡報10至15分鐘不等。而「地主」的新竹市政府被安排在第1個簡報，時間20分鐘。最後還有40分鐘的綜合討論。

但市長林智堅今天表示，大新竹合併升格有近6成民意支持，國民黨卻利用林為洲擔任委員會召委的機會，勞師動眾到新竹縣市議會作秀，重演地方民代顧飯碗的鬧劇。

他表示，民意代表應該順從民意，為地方建設與發展支持大新竹升格，但國民黨的林為洲卻公開表態「彰化才有資格談升格」。他要問，「如果彰化行，為何新竹不行？」難道勤奮工作的新竹人不能爭取更好的生活環境，沒有資格升格？

林智堅呼籲國民黨不要為了政黨及派系樁腳的利益，違逆大新竹的多數民意，現在已經沒有因人設事的問題了，大家應該趕緊在立院做修法的討論，而不是濫用委員職權找地方民代取暖，找利害關係者背書，或用議程等奧步拖延大新竹的發展。

市府同時指出，此案雖由內政委員會透過立法院發文通知，但地方政府並無義務受立院委員會備詢，市府也不會隨特定人士的政治操作起舞，不會派員參加。