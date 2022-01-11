田舞陽推出數位寫真《純粹》。（尖端提供）

台灣、巴西混血型男田舞陽，不僅擁有182公分、72公斤的標準身材，還有傲人的六塊肌，住在巴西的時候成為火舞表演者，到來台灣發展成模特兒，廣受網友喜愛，這次聯手黃天仁攝影工作室Josh老師推出數位寫真《純粹》，多才多藝的他，將許多個人經歷融入在這次拍攝主題中，留下一幀幀充滿故事的定格，霸氣十足的火舞表演、魅惑迷人的咖啡調理師、特色專業的本質模特，在Josh老師的帶領下一一展現，主題目不暇給，是力量與美與誘惑的展現。

舞陽事後回憶起拍攝過程，其中1幕是表演火舞，過去習慣於空地自在移動，但為求畫面結構精美，雖然在戶外卻須定點拍攝，偏偏當天逆風，必須重複噴火、抓風向和計算攝影師要按快門的時間及表情控管，不僅需要豐富經驗做控制判斷和攝影師的默契配合及自身的專業精神，才能拍出驚心動魄的藝術作品，田舞陽數位寫真《純粹》將於本月31日推出，並隨附精彩側拍花絮影片（部分平台不支援），內容相當豐富、精采，CP值爆表，粉絲們快來收藏！