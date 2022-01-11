國立公共資訊圖書館今天公布2021年借閱統計，特別的是文學類前5名由武俠小說包下；電子書借閱高達74萬多冊，大幅成長69％，並以親子讀本最多。國資圖表示，歷經三級警戒後，圖書館服務更精進，在防疫措施中讓讀者方便借閱，鼓勵民眾運用以電子書服務平台，讓閱讀不受時空限制。

國資圖統計2021年借閱狀況，實體書借閱冊數計209萬2040冊次，比增加18萬多冊；總入館人數為195萬5915人次，增加11萬多人次；電子書借閱冊數共74萬5687冊，增加70萬多冊，連續2年均高幅成長。

國資圖表示，文學類前5名均是武俠小說，包括黃易的《天地明環》、《日月當空》及金庸的《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《神鵰俠侶》。非文學排行大洗牌，入榜的書籍以心理、勵志、理財居多，除了《被討厭的勇氣》、《富爸爸窮爸爸》、《21世紀的21堂課》仍在榜以外，其餘均新入榜，其中《高敏感是種天賦》系列三部曲同時進入前20名，成為首次「全壘打」的全系列作品。

國資圖指出，去年歷經三級警戒後，圖書館服務更加精進，在防疫措施限制下仍提供方便借閱措施，電子書服務平台鼓勵民眾運用載具，在家透過數位閱讀就可不受時空限制，並提供樂齡族群資訊設備教學、線上資源及講座，還推出多功能智慧空間及零接觸自助預約取書等服務。