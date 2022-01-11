公有地停車停久了，直接成「私有地」？ 1名網友日前發現轎車被人貼紙條「這車位我們已經停很久，不知道為什麼你想強佔」，讓他相當憤怒，直接找來2台機車鎖上密碼鎖放在該車位「真的強佔」，並留下紙條反嗆對方「地你買的？停久就你的？找車位吧你」，照片曝光讓其他網友大讚好方法。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前發現轎車的擋風玻璃被貼上紙條，紙條寫「不好意思，這車位我們已經停很久，不知道為什麼你想強佔（車位）停車，如果想停為什何不自己找車位呢？」他看到相當生氣，因為該地位在馬路旁，並非住家騎樓或私人土地，對方根本是「佔地為王」。

1名網友日前發現轎車被人貼紙條「這車位我們已經停很久，不知道為什麼你想強佔」，讓他相當憤怒，直接找來2台機車鎖上密碼鎖放在該車位「真的強佔」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，對方經常拿機車、腳踏車佔住該地，如今他停在該位卻被貼紙條，他索性也將2輛機車鎖上密碼鎖放在該處，並在對方機車上放紙條寫「地你買的？停久就你的？找車位吧你」最後還寫上小字「哈哈想不到吧」；他事後發文說「剛Google街景還能看到他長期停放（霸佔）的車，真的以為停久就是他的喔」。

其他網友則留言，「這種人太多了！公平性的停車地方也能成私人停車格，已經成為見怪不怪的景象」、「記得有機會加裝一下有夜視功能的監視器，惱羞成怒半夜可能就搞破壞」、「真心覺得他會砸你車！然後砸了才說不知道這車價值，所以沒錢賠」、「讚！以牙還牙，對付不要臉的，就是比他更狠就對了」。