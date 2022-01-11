太麻里地區農會今在板橋農會活力廣場舉辦釋迦推廣行銷活動。（王揚傑攝）

台東縣太麻里鄉為全國釋迦主要產地，生產鳳梨釋迦及大目種釋迦，太麻里地區農會今（11）日至新北市板橋農會活力廣場舉辦「都會區釋迦（鳳梨釋迦、大目種釋迦）優品果評鑑暨推廣行銷促銷活動」，推出以時價限台灣本島免運費宅配到府優惠促銷，農委會農糧署長胡忠一、立法委員劉櫂豪特地到場推廣，大力為優質釋迦行銷。

太麻里地區農會理事長許來助指出，針對中國大陸停止台灣釋迦進口，農民憂心銷售通路可能縮減，直接影響本產業消費量及單價，在太麻里地區農會在總幹事莊慶輝及同仁的積極推展下，不斷地促銷鳳梨釋迦，行銷在地鳳梨釋迦，透過辦理行銷促銷活動，推廣促銷太麻里地區釋迦果，以增加農民銷售通路，提昇農村社區居民所得及提高農民收益。

劉櫂豪表示，本次活動自11至13日在板橋農會舉辦，下半年度則在高雄市舉辦，太麻里地區農會將結合在地釋迦產銷班、農民、青農及參與農村再生社區，一同舉辦推廣活動，期盼透過推廣釋迦果的活動，有效促進台東優質農產品推廣，歡迎大家把台東甜美釋迦買回家，也分享給更多朋友，推廣同時也能幫助農民。