民以食為天，許多愛看戲的觀眾，經常在下班後趕看戲，常常沒時間吃飯。台北表演藝術中心執行長王孟超表示，未來場館有咖啡廳供餐，提供能快速食用的餐點，附近還有士林夜市，同時，球劇場的包廂，在疫情狀態穩定之後，也考慮開放飲食，讓觀眾看戲有不同的體驗。

王孟超表示，球劇場的特殊包廂空間設計，能讓一家大小或是三五好友同樂，「假如疫情穩定，開放飲食，也不會打擾到其他觀眾，好吃好喝又好玩。」

王孟超表示，看表演時吃輕食、味道不重的食物，從古至今都有例子，而球劇場的設計，正好適合創造這樣的需求。看戲結束之後，內部也有空間供戲迷坐下來聊表演內容。

北藝中心董事長劉若瑀表示，未來北藝中心會是一個開放公眾走進來的空間，「可以搭著手扶梯參加導覽，看見後台和辦公區域，這是設計師的點子，讓大眾真正地走進劇場。」

王孟超表示，搭著手扶梯參加導覽，將會是北藝中心特殊的藝術參觀路徑，預計和台北捷運公司洽談，希望能做到刷悠遊卡進場，更加方便。