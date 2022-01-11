和泰產險2022年1月1日開賣的「新防疫神單」，短短十天熱銷近二萬張、熱到喊卡，金管會保險局副局長張玉煇11日澄清，並未如媒體所述「找公司到局說明」，而是只有了解「送審程序」，該保單非屬新型態保單，銷售後十五日內送備查即可，保險局目前尚未收到相關保單資料，未來審查重點會放在「確保合理費用補償、公司風險管理機制是否有效、商品費率合理性」。

張玉煇指出，金管會向來鼓勵保險公司開發多元商品滿足民眾需求，但在商品開發上要有完善的風險控管規劃，還有確保費率合理性、公司清償力與健全經營、維護消費者權益，所以保險公司在送審防疫保單時要確保「合理費用補償、公司風險管理機制是否有效、商品費率合理性」。

張玉煇指出，據商品銷售前程序作業準則來看，防疫保單是採核准備查制，該公司認為市場已有同類商品三張了「非屬新型態個人保險商品」，所以銷售後15日後送備查，不過截至1月11日保險局尚未收到相關資料，等到收到後會依相關規定審查。

隨著疫情的增溫，防疫保單買氣又開始復熱。據保險局統計，防疫保單在2021年銷售來到高峰，全年承保件數達910萬張、保費收入達71.56億元，2022年以來至1月10日止，短短十天承保件數已衝到7541張、保費收入達730.9萬元，理賠件數達49件、理賠金額為395萬元。

而此次熱賣的和泰產險防疫神單從今年以來至1月11日中午止，已進件1萬8千餘件，各產險在近期也陸續推出新防疫保單以符合民眾需求。截至目前為止，在防疫保單隔離補償金仍以和泰產險「補償型方案」的10萬元最高，若不幸確診還會理賠5萬元，若要還有其他保障則要投保其他類型防疫保單，如安心型方案等。

即使和泰產險內部在推出該保單之前已經計算過該公司可承保張數，然面對民眾龐大的投保量還是緊急喊卡，決定從11日下午六點先下架，等1月17日調整補償金額再上架，據了解，補償金額會下修。

此外，各產險都陸續推新型保單，如旺旺友聯產險在去年11月已推「萬無疫失」專案商品，泰安產險在上周已「有疫健康3.0」，另外於新光產險正在討論中，至於富邦產險則要在春節前推出新保單。

臺產防疫保單在元月25日到期之後是否續推第二張防疫保單，儘管外界說，臺產會續推，只不過，保費和保障不會和第一張一樣，但臺產發言人黃志傑卻說，還要再觀察疫倩，目前還不確定。

另外，富邦產是春節前推出新保單、新光產險新防疫保單預計在本周上市。