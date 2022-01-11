高端（6547）新冠疫苗進軍國際再攻一城，獲泰國政府列入邊境管制的旅遊可入境或入境免隔離認可名單，成為第5個認可高端COVID-19疫苗的國家；業界預估此舉將有助於高端打進東協市場。

據統計，目前接受接種高端疫苗者可入境或入境免隔離的國家，包含紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯及新增的泰國，總共5國。

根據泰國政府規劃，從1月11日開始完整接種高端疫苗的旅客可以從普吉島、攀牙（Phang-gna）、喀比（Krabi）、蘇美島（Koh Samui）、龜島（Koh Tao）以及帕岸島（Koh Pha-ngan）等沙盒計劃的區域入境，在區域內待滿7天就可以前往其他地方。

除了高端外，泰國政府目前認可的疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer / BioNTech）、莫德納（Mordena）、嬌生（Johnson & Johnson）、俄羅斯衛星五號（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、中國科興（Sinovac）以及印度Covaxin。

有鑑於新冠病毒Omicron變異株肆虐，高端已針對Omicron與Beta研發二代疫苗，並已進入動物試驗，預計一個月內公布初步試驗結果。

高端表示，疫苗作用在於防止重症發生率，Omicron雖然傳播速度快、感染人數多，但重症感染數低； Beta 則是造成重症感染數較多的病毒，因此許多國際疫苗廠開發的二代疫苗也會將測試Beta列為重要標的。

高端日前已發布Omicron的中和抗體效價評估，高端採用第一期臨床延伸性試驗中，受試者施打2+1針疫苗的血清來進行測試，據實驗數據顯示，新冠疫苗對Omicron中和抗體下降幅度約6.4-8.7倍，大部分受試者的血清仍具中和能力並提供一定的保護力。

受惠開發的新冠疫苗，取得台灣食藥署（TFDA）緊急使用授權（EUA），加入疫苗施打行列，激勵高端2021年營收32.8億元，年增28415%，前三季EPS1.63元，營運正式虧轉盈。