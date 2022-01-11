歷時十年，獲選2021年時代雜誌全球最佳百大景點，並被CNN與英國衛報選為全球藝文亮點的台北表演藝術中心，即將於3月至5月試營運，11日特地舉辦宣告記者會。圖為建築外觀。（鄧博仁攝）

台北表演藝術中心執行長王孟超表示：「測試是場館的必經之路，感謝團隊共襄盛舉，我們相信經典作品在全新場地將有新的火花。也更期待觀眾一起小試身手。所以此次試營運主辦節目票券全面6折！針對士林地區的朋友，我們也規劃了免費索票的機制。歡迎團隊、觀眾與在地鄉親一起『試一下』，讓我們『更好』。」 （鄧博仁攝）

台北表演藝術中心董事長劉若瑀表示：「團隊及觀眾在試營運期間的回饋，是試營運的重點，需要大家的建議，讓五、六月的調整優化做得更完善。同時感謝臺北市政府，給予場館充裕的時間把事情做到最好。」（鄧博仁攝）

歷時十年，獲選2021年時代雜誌全球最佳百大景點，並被CNN與英國衛報選為全球藝文亮點的台北表演藝術中心，即將於3月至5月試營運，11日特地舉辦宣告記者會。圖為球體內部觀眾席。（鄧博仁攝）

台北表演藝術中心即將於3月至5月試營運，11日特地舉辦宣告記者會，並邀請何曉玫MeimageDance《默島新樂園》演出片段。（鄧博仁攝）

台北表演藝術中心即將於3月至5月試營運，11日特地舉辦宣告記者會，並邀請刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》演出片段。（鄧博仁攝）

台北表演藝術中心即將於3月至5月試營運，11日特地舉辦宣告記者會，並邀請刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》演出片段。（鄧博仁攝）

歷時十年，獲選2021年時代雜誌全球最佳百大景點，並被CNN與英國衛報選為全球藝文亮點的台北表演藝術中心，即將於3月至5月試營運，11日特地舉辦宣告記者會。並邀請何曉玫MeimageDance《默島新樂園》及刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》演出片段。（鄧博仁攝）

歷時十年，獲選2021年時代雜誌全球最佳百大景點，並被CNN與英國衛報選為全球藝文亮點的台北表演藝術中心，即將於3月至5月試營運，11日特地舉辦記者會對外說明，當天也演出何曉玫MeimageDance《默島新樂園》及刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》片段內容。

台北表演藝術中心的三座劇場及戶外演出場地，將以「試一下，更好」為目標，邀請15組團隊規劃46場售票演出、12場免費演出。同時提供試營運主辦節目六折優惠，歡迎民眾走進場館，共同完善場館的空間及服務。

試營運期間，將陸續開放室內三座劇場。其中最受矚目的球形外觀，實為800席的「球劇場」，內裝依著球體設置半弧形觀眾席，每一排座位均可享受等距的觀賞視角，還有19個半開放式包廂，讓觀眾獨享不受干擾的觀賞體驗。

而「大劇院」設計兩樓層觀眾席收納1500個座位，超近的觀賞距離強化臨場感。最後800席的「藍盒子」是全台最大的實驗劇場空間，讓中小型的演出得到足夠的觀眾支持。