歷時十年，獲選2021年時代雜誌全球最佳百大景點，並被CNN與英國衛報選為全球藝文亮點的台北表演藝術中心，即將於3月至5月試營運，11日特地舉辦記者會對外說明，當天也演出何曉玫MeimageDance《默島新樂園》及刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》片段內容。
台北表演藝術中心的三座劇場及戶外演出場地，將以「試一下，更好」為目標，邀請15組團隊規劃46場售票演出、12場免費演出。同時提供試營運主辦節目六折優惠，歡迎民眾走進場館，共同完善場館的空間及服務。
試營運期間，將陸續開放室內三座劇場。其中最受矚目的球形外觀，實為800席的「球劇場」，內裝依著球體設置半弧形觀眾席，每一排座位均可享受等距的觀賞視角，還有19個半開放式包廂，讓觀眾獨享不受干擾的觀賞體驗。
而「大劇院」設計兩樓層觀眾席收納1500個座位，超近的觀賞距離強化臨場感。最後800席的「藍盒子」是全台最大的實驗劇場空間，讓中小型的演出得到足夠的觀眾支持。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。