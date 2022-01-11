台北地檢署為查緝違法囤積或哄抬價格，11日邀集轄區警調、衛生、農業、消保等機關召開查緝民生犯罪聯繫平台會議，強調依法速查嚴辦相關案件。

台北地檢署表示，為查緝違法囤積或哄抬價格等民生犯罪，北檢已啟動查緝民生犯罪聯繫平台，並於11日下午邀集警察、調查、衛生、農業、消費者保護等相關機關召開查緝民生犯罪聯繫平台會議。

會議除宣達法務部及台灣高等檢察署相關函示及目標，並揭示查緝此類民生犯罪所涉刑事法律規定。

會中調查局台北市調查處、新北市調查處、北部地區機動工作站、北市警察局、新北市警察局各自提出業務報告，並就查緝作為進行意見交流。

北檢檢察長林邦樑則請與會相關機關相互結合、密切聯繫，全力共同查察違法囤積哄抬之不法行為。

北檢強調，若涉及刑事不法，依法速查嚴辦，若涉及行政罰，則移由主管機關依法查處，以遏止違法情事，以維護國內民生物價穩定。