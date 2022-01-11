創業家兄弟共同創辦人郭家齊、廖家欣，自2021年6月離開創業家兄弟後，再次創業，成立二手服飾電商平台「拍拍圈科技」（PopChill）11日服務正式上線。同時，PopChill也同步宣布完成Pre-A輪募資，由AppWorks領投，跟投的則有中信創投、活水力影響投資、台灣文創天使投資基金，投資金額為6150萬元，加上先前的種子輪資金，累計已募得逾1億元。

郭家齊表示，本輪資金將用於驗證商業模式以及拓展台灣市場，看好全球垂直領域的二手電商蓬勃發展，將力拚第一年GMV達3億～5億元、2年內力拚單月損益兩平，並往東南亞市場拓展。

根據研究調查機構報告指出，全球衣物resale（再銷售）的產值，到2029年將超過整個「快時尚」產業，達到440億美元。其中，Z世代（小於24歲以下）由於預算緊、但又想用好的東西，且深具環保意識，對二手衣物的接受度比其他族群要高。而在台灣，90％的人有二手商品出清需求、更有83％的人表示有二手商品的拍賣經驗，其中過半都集中在買賣服裝、配件。

事實上，觀察歐美趨勢，這幾年時尚轉售平台漸趨成行，例如美國的Poshmark在2021年1月IPO，英國的Depop在2021年7月，以16億美元被電商平台Etsy併購。PopChill觀察，時尚轉售風潮的興起，預期這股風潮將在台灣及東南亞發生。

郭家齊解釋，與其他二手電商相比，其他二手電商做的都是全品項，目前尚未看到在垂直領域深耕的二手電商。PopChill初期採邀請制，沒有邀請碼的一般民眾可以下載APP後可以用手機號碼註冊並輸入邀請碼「popchill」即可免費加入。此外，上傳商品也不需上架費，僅在成交時抽成。

PopChill是輕資產的C2C平台，用戶可以自行上架商品，對衣物也可以有絕對的訂價權，同時可以透過拍拍圈經營屬於自己的個人帳號。郭家齊表示，PopChill是結合Instagram與eBay的新經濟模式，打開app首頁即可看到台灣各地女生衣櫥內服飾鞋包配件的美圖，且呈現方式類似Instagram的大圖，是電商與社群的結合。

而在拍拍圈設定的目標族群中，其中Gen Z重視獨特性和多元包容性，他們不論是在消費或選擇工作時，都比上個世代更在意企業是否善盡社會責任，他們的環保和道德感較高，反對「即用即棄」的浪費行為，願意支持對地球永續發展的概念。

國發會統計，台灣Z世代有378萬人，千禧世代有517萬人，這兩個世代對科技與社群媒體的仰賴度極高，無論是生活、娛樂或消費習慣都和數位密不可分。

郭家齊表示，從過去13年的創業經驗來看，台灣從來沒有置身在國際趨勢的發展之外，他觀察到國外在全品項綜合型平台如eBay等發展成熟後，陸續出現「細分領域」的用戶對用戶間的個人交易，其中又以Fashion為大宗，而更值得關注的，這類Marketplace的交易平台的新興消費者主要集中在千禧一代和Z世代。

而針對新一輪募資，郭家齊表示，PopChill的4000萬元種子輪資金來自創辦人家族自有資金，加上Pre-A輪募資6150萬元，累計共募逾1億元，將用在驗證商業模式的可行性，並盡快找到可規模化的模式，期望可以在上線2年內達到單月損益兩平。