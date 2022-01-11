金南佶飾演犯罪行動分析組側寫師宋河英。（愛奇藝國際站提供）

犯罪推理韓劇《解讀惡之心的人們》改編自韓國史上第一代犯罪側寫師權日勇之同名書籍，講述在沒有側寫師、精神病概念的年代，犯罪行動分析師們靠著傾聽犯罪者內心聲音，推理並追捕惡人的故事。主演金南佶、陳善圭及金素真11日出席記者會，金南佶透露接演原因，「首先是原作很有魅力，還有我以前演出的大多是開朗、搞笑、動作作品爲主，這次想要挑戰用眼神、表情來傳達情緒的細膩演技。」

金南佶主演的偵探懸疑劇《熱血司祭》曾開出平均22％的亮眼收視，他更憑該劇獲得SBS演技大賞最高榮譽大賞殊榮。睽違3年回歸，合作的新人導演朴寶藍也是因拍攝《熱血司祭》結緣，他當時就答應要演出對方執導的作品，還開玩笑說：「一開始聽到的劇本是2集，但是沒拍成，後來劇本份量突然變多，可是為了要遵守約定，只能接下來了。」

金南佶飾演犯罪行動分析組側寫師宋河英，事前和劇本原著作者、男主角原型人物權日勇取經，想更傳神還原角色精神，被問到和作者權日勇的相似程度，他笑說：「聽他年輕時的故事，我覺得是100％！」表示2人都是外表看起來木訥、陰沈，但實際上是幽默開朗的人，「這種反轉魅力和我感覺很像。」對自己的詮釋相當有信心。

金南佶主演偵探懸疑劇《熱血司祭》曾開出韓國平均22％的亮眼收視，他更憑該劇獲得SBS演技大賞最高榮譽大賞殊榮。睽違3年回歸，合作的新人導演朴寶藍也是因拍攝《熱血司祭》結緣，他當時就答應要演出對方執導的作品，還開玩笑說：「一開始聽到的劇本是2集，但是沒拍成，後來劇本份量突然變多，可是為了要遵守約定，只能接下來了。」

以《雞不可失》打響海外知名度的陳善圭，其實是首次擔綱電視劇主角，他開玩笑說「海報一出來就被周邊朋友說，因為我臉部灰暗失焦，難怪特別帥。不過第1次在電視劇的宣傳海報上出現我的臉，覺得很滿足，剛剛在一樓有看到海報掛在那邊，我還跑去自拍，就知道我有多開心了。」談到主演都要面對的收視率壓力，陳善圭表示 「不是沒壓力，但這部分就交給金南佶去扛」，幽默地把責任全推給金南佶身上。

金素真曾以電影《金權性內幕》奪下韓國3大電影獎青龍獎、大鐘獎與百想藝術大賞最佳女配角，從劇場發跡的她，出道14年皆在大銀幕耕耘，這次也是她首度擔任電視劇主角。這次合作電視劇大前輩金南佶，她直言：「很羨慕他在現場總是這麼高應變與從容。」金南佶也回讚「認真到讓我們都覺得內疚了，從她那獲得很多刺激，希望下次能再合作。」該劇15日起每週六、日早上10點在愛奇藝國際站上線。