人命關天竟有這種婆家！1名人妻日前半夜突然發作氣喘，丈夫不願載她就醫，她請公公幫忙，沒想到她的大姑則出面罵她太嬌貴，只有婆婆願意替她叫救護車，她的丈夫後來出面「打給她的娘家」，最後她的父母大老遠跑來載她就醫，誇張情節曝光引起網友討論，痛批婆家太惡劣。

該人妻在「匿名公社」發文說，她日前凌晨突然氣喘發作，吃藥噴藥後仍不見好轉，請丈夫帶她送醫，丈夫則要她自行騎車就醫，她轉而求助公公，但她的大姑卻罵她太嬌貴，大姑也不讓婆婆幫忙叫救護車，最後2人在家中大吵，吵到丈夫出面，她原以為丈夫能幫忙叫救護車，沒想到丈夫竟是打電話給她的娘家。

該人妻說，「我婆家在碧潭，娘家在大安，是有一段距離的，我氣在心裡但沒力氣爭吵」，最後她的父親來孩家中載她送醫，回程路上她向父母說想提離婚，母親則哭著說因為小事就離婚很不孝，母親還稱結婚僅2年就離婚會被親友嘲笑，讓她無奈發文「原來親戚比女兒的幸福還要重要？我現在總算是看清了。」

其他網友留言說，「沒情份的人真的不需要留著，氣喘發作很容易沒命老公真的太過份了」、「因為妳是走出醫院，所以被認定是小事，今天若是被推出醫院呢?妳是該好好思考妳這段婚姻的價值了」、「氣喘發作是一件很危險的事，妳婆家沒同理心，建議妳快逃吧」、「這種老公不能要，早晚會沒命的。離婚怎麼了，到處都是啊」。