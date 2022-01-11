空軍督察長柳惠千少將。（呂昭隆攝）

空軍1架編號「6650」F-16V戰機，今天下午雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失。根據空軍少將督察長柳惠千今（11）日傍晚在記者會中指出，飛行員持續按下飛機的麥克風，所以在無線電裡面沒有收到任何訊息。無線電麥克風如果被壓住，是不正常的，沒有一個飛行員做這樣的動作。這部分還要再做確認。

柳惠千在記者會中說明，飛行員未做任何呼叫，可能是飛行員持續按下飛機的麥克風，所有其他飛行員的講話，在無線電同一波道裡面沒有辦法聽到，所以在無線電裡面沒有收到任何訊息的原因。

柳惠千指出，靶場的飛行輔導室曾經試圖用無線電呼叫飛行員，因為已經超過最低高度，會做提醒。但是無線電已經被壓到了，所以呼叫無法傳到無線電裡面，這是目前為止初步調查，無線電沒有辦法發話及收話的情況。

柳惠千強調，無線電麥克風如果被壓住，是不正常的，沒有一個飛行員做這樣的動作，這部分還要透過搜救之後所得，各方面調查情況再做確認。