司法是正義的最後一道防線，聯合國／NGO世界公民總會、法稅改革聯盟等20幾個民團，1月11日司法節舉辦「台灣人權與國際兩公約國際論壇-台灣法稅228之太極門案件評論」，來自義、英、荷蘭、比、法等權威級人權專家結合國內法稅專家，以太極門冤案25年的各種司法問題與癥結，提出呼籲與建言，期許台灣政府終結太極門案，找回台灣的自由與正義。

聯合國／NGO世界公民總會主席Rene Wadlow表示，法治必須平等和公平地對待所有人，世界公民總會長期特別關注延宕25年的太極門稅務案，政府的稅收政策與施行影響每位公民和每位勞動者，因此公平的稅收政策需要被專業團體以及更廣泛的大眾所了解，才能有機會採取創造性的行動。

聯合國／NGO世界公民總會副主席暨太極門掌門人洪道子致詞表示，司法正義是現今紛擾社會中維繫安定的重要基石。法律能不能護衛正義，取決於裁判者、執法者的良心天平，故良心，可謂司法的靈魂。法律應具有維護人權的實質內涵與精神，而非統治者控制人民的工具和武器。綜觀古今中外，施政離不開司法與稅賦，當一國的司法與稅賦成為掠奪人民生命財產的工具，就是該政權走上敗亡的起點。

現場也逐條公開並檢討台灣人權迫害之「公權力的十大酷刑」。第一名「人民對司法信任度只有兩成六」；第二名「人民在行政法院的稅務訴訟最後勝訴率推估可能只有0.3％」，遠低於世界各國，台灣人想要有效救濟，機會只有千分之3，相當渺茫；第三名「2020年新增欠稅欠費待強制執行案已高達1431萬件」，19年來暴增753％，違法查封、超額拍賣執行頻傳，太極門早就判決無罪、無欠稅，國稅局仍以枉法裁判案強行違法拍賣資產，司法正義蕩然無存。

台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍及真理大學法律系教授吳景欽表示，太極門假案平反有其必要性與迫切性。新北市新世代扶輪社長蔡維杰表示，司法改革進步龜速，跟不上時代。

真理大學宗教文化與資訊管理學系張家麟教授認為，在中華民國境內有太極門案，是我們國家以人權立國之恥，依國際人權兩公約，國家應該要平等對待各宗教，對各種宗教都不課稅，為何獨對太極門課稅？無論從法界、宗教、政治面都應該還給太極門公道。

高雄大學財經法律學系張永明強調，別忘我們是法治國家，也是稅收國家，人民並不是因為犯錯才納稅，不該課不能課的稅，他呼籲司法稅制改革要越來越好。

主辦單位表示，2022年是台灣重要的選舉年，人民要用選票決定自己的未來！民間團體與國際人權團體挺身而出，公開檢視迫害人權、破壞司法、人權倒退的台灣司法現況，希望改革不再只是選舉口號，而能真正被落實，讓國家得以發展，讓人民能夠安居樂業。