USS Abraham Lincoln (CVN 72) Flag Mishap - January 3, 2022 - San Diego

在進出港口時，美國海軍船艦經常懸掛大尺寸國旗，宣揚國威並增進官兵士氣和自豪感，但新聞網站「The Drive」報導，美軍「林肯號」航空母艦（CVN 72）在出發執行海外巡弋任務時，升起的大尺寸國旗卻不慎被捲入雷達中，可能導致後者受損。

根據報導，「林肯號」航艦3日自母港加州聖地牙哥（San Diego）出發，準備與打擊群成員會合，執行海外巡弋任務。不過影片顯示，該艦在升起大尺寸美國國旗時，國旗被捲入旋轉中的AN/SPS-49長程對空搜索雷達，後者則在繼續旋轉數圈後停止動作。

「The Drive」表示，目前仍不清楚「林肯號」人員是否及時關閉系統，或因捲入國旗而導致被卡住，若為後者，則該雷達可能出現重大機械損傷；據目擊者表示，「林肯號」航行至加州南部海岸附近時，該雷達仍未啟動，不過為避免高功率雷達對居民或設備造成影響，軍艦本就經常在靠近岸邊時關閉相關系統。

AN/SPS-49是一款遠程L波段2D對空搜索雷達，在美軍尼米茲級航艦上主要作為對AN/SPS-48遠程S波段3D對空搜索雷達的補充，未來兩種雷達可能同時被AN/SPY-6(V)2挑戰者對空搜索雷達（EASR）取代。

根據「美國海軍學會新聞網」（USNI），載有美國陸戰隊首個F-35C戰機中隊的「林肯號」航艦打擊群，目前仍正常執行海外巡弋任務；由於駐防日本的「雷根號」航艦（CVN 76）將於年初接受定期維護工程，代表「林肯號」近幾個月可能將主要於西太平洋區域活動。