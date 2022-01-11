韓國西南方大城光州市發生興建中的高樓外牆崩塌事故，造成附近10多輛汽車被砂石掩埋，已知有3人獲救，但仍有6人失蹤。

韓聯社報導，光州巾消防本部稱，事故發生在下午點46分，光州廣域市西區「花亭洞現代IPARK」是1幢39層的綜合型住宅大樓，正進行混凝土澆築。結果23層到34層的一側外墻等樓體部分突然倒塌。

當時在該層作業的人員都平安無事，3人被疏散，3人獲救。其中1人受輕傷，已送往醫院接受治療。

但是失聯的6人位在28層到31層進行窗戶安裝作業，坍塌時位置不明。警方和消防部門擔心樓體剩餘部分會進一步坍塌，計劃先進行安全檢查。

광주서 공사중인 고층 아파트 외벽 붕괴…차량 10여대 매몰 / 연합뉴스 (Yonhapnews)

工地附近有10多輛汽車被突然掉落的砂石所埋，詳細情況還不清楚。

坍塌發生後，大樓已完成的外牆也有受損，事故詳細原因正在進一步調查中。附近居民認為事故並非意外。因為在此之前，施工現場也曾有磚石脫落、膠合板掉落等安全問題，施工單位明顯草率，有刻意縮短工期的跡象。

文章來源：韓光州一在建高樓外墻坍塌 3人獲救6人失聯

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