農曆春節倒數三周，疫情卻拉起警報，帶動電商平台上防疫商品成為年節商品以外的熱銷選項，有望帶動電商1月業績表現。包括蝦皮購物、創業家兄弟（8477）旗下生活市集、網家（8044）旗下露天拍賣都表示，防疫相關商品銷量、搜尋量大增，同時也陸續推出「防疫專區」，預期將有望在農曆年前帶來一波新的營運動能。

近日疫情緊繃，本土確診人數似有逐日增加的趨勢，生活市集表示，近期防疫相關商品熱搜及銷量顯著提升，其中「口罩」搜尋量為全站第一，本月成長1.3倍，銷量則大增三倍，而近日受疫情影響再次恢復運動、唱歌等活動時佩戴口罩的嚴謹規定，預期接下來口罩的需求勢必再攀高。

此外，生活市集也表示，防疫必備商品還有消毒用品，銷售排行第一的「酒精」搜尋量及銷量分別有4倍及10倍成長。另外，像是其他日常防疫小物，也受到消費者青睞，包括如「隔離門把按鍵筆」可用於電梯按鍵、電燈開關、門把等，還可安裝消毒酒精，避免觸碰後交叉感染。另外，也有業者將相關商品集結成「防疫商品組合包」，消費者可自由選擇組合，包含防噴沫面罩、防護衣、酒精噴霧機等防疫用品。

蝦皮購物則表示，近期站上「酒精」、「乾洗手」、「面罩」、「口罩」等關鍵字搜尋量較疫情爆發前一周最高成長超過10倍，而在防疫商品中，以每日必備的「口罩」搜尋次數最多，不僅高居站上防疫商品需求量最高的商品，銷量更較12月同期攀升近五成。

網家旗下C2C交易平台露天拍賣則發現，防疫相關商品搜尋量大幅成長，尤其以民生用品漲幅最為明顯，近一周搜尋量當中，乾洗手搜尋量較前月同期成長11倍，成為熱搜黑馬，第二名則是防疫面罩成長4.6倍，而去年年初造成一股搶購熱潮的衛生紙搜尋量更是成長二倍。

此外，其他防疫商品搜尋量同樣節節攀升，像是防疫護目鏡較前期成長34％，而每日必戴的口罩成長22％，相關口罩掛繩則成長9％，顯示大家為了避免疫情突然爆發，都已做好萬全準備。