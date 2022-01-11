日本首相岸田文雄今天上任滿100天，日本放送協會（NHK）最新民調顯示，岸田內閣滿意度較上個月增加7個百分點來到57%，不滿意度也較上個月減少6個百分點降到20%。

NHK從本月8日到10日，以電腦隨機抽樣透過固定電話或行動電話對全境18歲以上人士進行民調，2150人中有1219人做出回答，回答率約57%。

談到岸田內閣上任至今因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，7%受訪者給予高度評價、58%受訪者給予某種程度評價；不太能給予評價及完全無法給予 肯定評價的比率加總共31%。

面對日本政府專家學者會議提出確保皇族人數兩個方案，65%受訪者贊成女性皇族婚後續留皇室，只有18%受訪者反對。允許領養舊皇族父系男子的方案，41%受訪者贊成、37%受訪者反對。

北京冬奧將於2月登場，對日本政府決定不派部長級官員出席，61%受訪者認為適當，只有21%受訪者認為不適當。

讀賣新聞報導，岸田今天上任滿百日，他回顧2021年舉行的自民黨總裁（黨主席）選舉及眾議院大選等時說，「毫無喘息空間就一路衝到這裡」。

岸田也提到因應疫情與安全保障問題等說，在機動應對瞬息萬變的國內外情勢同時，迅速地對堆積如山的課題一一做出決斷並進行因應。

時事通信社報導，岸田晚間跟前首相安倍晉三在東京都內一家日本料理店聚餐，可能是對如何因應疫情與通常國會，及夏天將舉行的參議院大選等與執政相關事項交換意見。

這是岸田2021年10月上任首相以來，首度跟安倍聚餐。