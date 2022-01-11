F-16V（Block20）首次發生事故，空軍今天表示，下午執行對地炸射科目演練時機身呈現大角度向下快速墜海，但未聽見無線電呼叫，目前已組成專案小組調查，並全力搜救，但此架未裝設自動防撞系統。

嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650），飛官陳奕上尉下午2時54分駕機起飛執行例行訓練任務，光點於下午3時23分在水溪靶場周邊消失，空軍立即成立應變中心展開搜救，這也是F-16V（Block20）構改及接裝後首次事故；空軍司令部晚間召開記者會，由空軍督察長柳惠千少將主持。

柳惠千指出，這架F-16V（Block20）隸屬空軍四聯隊，下午2時54分一批2架自嘉義基地起飛、下午3時23分二號機（機號6650）於水溪靶場北面約100公尺處墜海；針對下午3時的天氣狀況，能見度7哩、1000呎稀雲，幾乎沒有雲霧，可目視海面及天空，符合訓練標準。

針對機務狀況，這架F-16V在民國87年7月24日出廠，機身總時間3415.05小時、109年11月構改出廠後飛行總時數401.40小時，110年12月28日周檢出廠，飛行迄今均無重大故障，目前空軍下令暫停F-16型機全部戰演訓等任務。

媒體關切初步判斷的肇因。柳惠千指出，此架F-16V下午執行對地炸射科目，當時是執行20度大角度並以照相槍模擬對地炸射攻擊，在進行第3個科目大角度導入時向下快速墜海。

他提到，無論是現場靶勤室、空中長機等都沒有目視飛官跳傘的情況，也沒聽見無線電呼叫，目前不排除機務、人為或天氣等因素，已組成專案小組調查中，並全力搜救；柳惠千也提到，事發過程前後，基地與長機未收到失事機的無線電通話，研判飛官持續按住麥克風通話鍵，「但這點不太正常」。

現場媒體關切是否有加裝AGCS（自動防撞系統）。

柳惠千指出，已向美國採購這套系統，但F-16V目前仍在性能提升中，因此整合測試必須在美國，所以尚未加裝這套系統在F-16V上面；他也解釋，這套系統最主要功用是在不預期、疏忽、不是企圖飛到低高度才會進行警告，但今天的科目就是低空炸射科目，即使是防撞系統有作動，都不會影響到飛行員操作。

此外，同一架F-16V去年9月進行起飛前整備時，主起落架意外收上，造成飛機輕損。柳惠千對此表示，此事件為人為疏失，修復後的所有飛行、戰演訓、機務都沒有問題，且對主結構沒有損傷。

針對飛官陳奕的個人資料，階級為上尉、空軍官校106年班、所屬第四聯隊第21作戰隊，於109年3月16日任職，飛行總時數321.50小時、F-16V駕駛時數60.05小時，資格為僚機，體檢、航空生理、求生訓練均合格，目前居住在南投縣、未婚，但有一女友。